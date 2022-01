Berlin - Der rot-grün-rote Berliner Senat berät am Dienstag bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr ein weiteres Mal über Corona-Themen. Dabei geht es unter anderem um die Vorbereitung auf die für Freitag geplante Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Bei dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise soll unter anderem über die Fortsetzung der Booster-Kampagne sowie über Quarantäne-Regelungen gesprochen werden.

Die Senatsmitglieder wollen sich auch über den aktuellen Stand beim Impfen in der Hauptstadt austauschen. Berlins neue Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) will über Details dazu informieren. Beschlüsse zu möglichen Änderungen der Infektionsschutzverordnung stehen einer Senatssprecherin zufolge nicht an. Auch die Auswirkungen der Pandemie angesichts der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante auf die kritische Infrastruktur, also beispielsweise Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser, sollen ein Thema sein.

Giffey gegen Quarantäne-Verkürzung

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach sich am Sonntag gegen eine Verkürzung der Corona-Quarantäne aus. Sie sei derzeit noch nicht nötig, weil die kritische Infrastruktur noch nicht außer Gefecht gesetzt sei, sagte sie im Deutschlandfunk. Gleichzeitig plädierte sie dafür, in Bussen und Bahnen FFP2-Masken verpflichtend zu machen, weil sie auch bei der ansteckenderen Omikron-Variante einen starken Schutz gewährleisteten.

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey und Gesundheitssenatorin Gote werden voraussichtlich beide auch an der Pressekonferenz im Anschluss an die Senatssitzung (13 Uhr) teilnehmen. Zuletzt hatten sich die Senatsmitglieder bei einer Sondersitzung einen Tag vor Heiligabend getroffen.

Unterdessen ist die Corona-Inzidenz in Berlin erneut gestiegen. Sie lag nach aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen bei 286,8. Am Sonntag und Montag gab es Werte um die 265. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Das RKI wies weiterhin darauf hin, dass in den Tagen um den Jahreswechsel wie schon an Weihnachten mit weniger Tests und Meldungen zu rechnen sei. Die vorliegenden Daten könnten daher noch unvollständig sein.

Laut RKI wurden in Berlin zwischen Montag und Dienstag 3196 neue Infektionen registriert. Die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf knapp 335.000. Es gab vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI damit 4020 Menschen in Berlin im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.