Johannisthal: Unbekannte stechen jungem Mann mit Messer ins Bein

Bei einem Überfall in der Nacht zu Montag ist ein 20-Jähriger in Berlin-Johannisthal schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 0.40 Uhr in Begleitung seines 22-jährigen Bekannten in der Hagedornstraße unterwegs, als die beiden von drei unbekannten Tatverdächtigen angesprochen wurden. Da der 22-Jährige sich durch die Situation bedroht fühlte, flüchtete er, um Hilfe zu holen.

Der 20-Jährige wurde unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Geldbörse genötigt. Als er ebenfalls versuchte davonzulaufen, holten die Tatverdächtigen ihn nach wenigen Metern ein, schlugen ihn und fügten ihm einen Messerstich in den Oberschenkel zu. Anschließend flüchteten sie ohne Beute.

Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.