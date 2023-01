Berlin: Jugendliche stundenlang in Aufzug eingesperrt – Seilrettung

Drei Jugendliche sind am Montagabend in einem Fahrstuhl des S- und U-Bahnhofs Hermannstraße stecken geblieben. Die Höhenrettung der Feuerwehr musste ausrücken.

Drei Jugendliche sind am Dienstagabend am S- und U-Bahnhof Hermannstraße über vier Stunden in einem Aufzug in sieben Metern Tiefe stecken geblieben. Die Berliner Feuerwehr rettete das Trio einzeln über ein Seil.

Nach Berichten von vor Ort wurde gegen 19.40 Uhr die Berliner Feuerwehr zu dem Fahrstuhl alarmiert. Die Jugendlichen waren bereits seit über einer Stunde steckengeblieben. Da sich der Fahrstuhl weder automatisch noch manuell bewegte, alarmierte die Feuerwehr den technischen Dienst und die Höhenrettung nach.

Ein Feuerwehrmann sichtet die Lage. Der Aufzug steckte in sieben Metern Tiefe fest. Morris Pudwell

Schnelle Rettung nötig: Ein Asthmatiker unter den Jugendlichen

Nach Eintreffen der Höhenretter und einer kurzen Besichtigung der Lage ging es Schlag auf Schlag. Die Retter rüsteten sich aus und befestigten ihre Seilschaften an einem Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug. Daraufhin stiegen sie in den Schacht hinab. Die Rettung musste offenbar möglichst schnell vonstatten gehen, da sich unter den Jugendlichen ein Asthmatiker befand, der auf seine Medikamente angewiesen war.

Die Seile sollten die Jugendlichen zurück an die Oberfläche holen. Morris Pudwell

Die Jugendlichen wurden daraufhin nacheinander an die Oberfläche gebracht und dort von einer größeren Menge Angehöriger in Empfang genommen. Die Angehörigen betraten laut den Angaben immer wieder die Fahrbahn der Hermannstraße und mussten von der Polizei zurückgehalten werden.

Höhenrettung: Ein Feuerwehrmann seilt sich ab. Morris Pudwell

Eine Rettungswagen-Besatzung checkte die jungen Männer nacheinander durch. Allen ging es den Umständen entsprechend gut. Anschließend verließen die Jugendlichen mit ihren Familien und Angehörigen die Örtlichkeit.