Berlin: Jugendlicher legt acht Brände in einer Nacht – Festnahme

Nach einer Reihe von Bränden in der Nacht zum Montag hat die Berliner Polizei einen Jugendlichen als Tatverdächtigen festgenommen. In Friedenau, Schöneberg und Steglitz brannten diverse Mülltonnen, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischen Mitternacht und 3.20 Uhr wurden dem Polizeinotruf insgesamt acht Brandstellen in verschiedenen Straßen gemeldet, bei denen Müllcontainer in Brand gesteckt worden waren. 16 Behälter wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt.

An der Friedenauer Brücke wurde zudem ein Laubhaufen angezündet, wodurch ein abgestellter E-Scooter ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. In allen Fällen löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der letztlich erfolglosen Absuche der Umgebung kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Aufgrund erster Ermittlungen geriet allerdings ein 15-Jähriger in Verdacht, der schließlich in einem Wohnheim in der Fregestraße festgenommen wurde. Er räumte die Begehung der Taten ein, kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die Ermittlungen, bei denen auch geprüft wird, ob der Jugendliche für weitere Fälle als Täter in Betracht kommt, hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.