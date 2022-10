In der Nacht zu Freitag wurde ein Jugendlicher offenbar in einen Hinterhalt auf einem Supermarktparkplatz gelockt und anschließend von mehreren Unbekannten mit einem Messer attackiert.

Der Vorfall ereignete sich in der Volkradstraße in Berlin-Friedrichsfelde. Nach Angaben von Reportern versorgten Einsatzkräfte der Polizei den Schwerverletzten, bis ein Notarzt eintraf. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßlichen Täter sind derzeit flüchtig. Die Fahndung der Polizei laufe. Ein Fachkommissariat sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.