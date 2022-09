Ein junger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Lichtenberg Opfer einer Messerattacke geworden. Das Opfer sei laut ersten Erkenntnissen der Polizei um kurz vor Mitternacht am Weißenseer Weg im Ortsteil Fennpfuhl brutal überfallen worden. Der oder die Räuber hätten dem Mann Stich- und Schnittwunden zugefügt. Der Tatort befindet sich direkt neben einer Straßenbahnhaltestelle.

Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr stabilisierten den Schwerverletzten am Tatort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Polizei will im Laufe des Tages nähere Details zu dem Fall preisgeben.

Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.