Plakate von Hamas-Geiseln entfernt: Kai Wegner verteidigt Berliner Polizei

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich in der Diskussion um das Abhängen von Plakaten mit Bildern israelischer Geiseln hinter die Polizei gestellt. Dass das Irritationen ausgelöst habe, sei keine Frage, sagte Wegner am Mittwoch bei einem Besuch des Jüdischen Krankenhauses in Berlin-Gesundbrunnen zusammen mit Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Es sei auch keine Frage, dass ihn das nicht gefreut habe.

Ein am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter) geteiltes Video von dem Polizeieinsatz, bei dem in Berlin entsprechende Plakate entfernt wurden, hatte für Empörung gesorgt.

Es sei eine Situation gewesen, in der sich drei Polizistinnen und Polizisten über die Rechtslage nicht sicher gewesen seien. Wichtig sei, dass es in dem Punkt künftig Rechtssicherheit gebe. Die Polizei brauche außerdem vor allem Rückhalt. „Den Rückhalt durch die Politik, das war früher nicht immer der Fall, das ist jetzt aber so. Und die Berliner Polizei verdient auch den Rückhalt aller Berlinerinnen und Berliner“, sagte Wegner.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ich glaube, was Jüdinnen und Juden in dieser Stadt viel mehr bewegt, ist, dass es Brandanschläge auf Synagogen gibt“, so der CDU-Politiker. „Ich glaube, es bewegt Jüdinnen und Juden in dieser Stadt, wenn Davidsterne an die Häuser geschmiert werden, um zu zeigen: Wir wissen, wo du wohnst. Und da bin ich der Berliner Polizei dankbar, dass sie alles tut, dass genauso solche Bilder aus dieser Stadt nicht um die Welt gehen.“ Hier sei auf die Berliner Polizei Verlass, dass sie alles unternehmen werde, um Jüdinnen und Juden in Berlin zu schützen.

Wegner und Schwesig waren am Mittwoch zu Besuch im Jüdischen Krankenhaus und trafen sich zunächst für einen Rundgang mit der Klinikleitung, anschließend für ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Brit Ismer, Kaufmännische Direktorin des Jüdischen Krankenhauses in Berlin, führt Kai Wegner und Manuela Schwesig bei einem Rundgang über das Gelände. Neben ihnen geht Peter Neu (re.), Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Christophe Gateau/dpa

Berlins Polizeipräsidentin betroffen – rechtliche Bewertung steht noch aus

Einige Nutzer in den sozialen Medien kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik äußerte ihr Bedauern. Sie könne „absolut nachempfinden, dass durch das Abnehmen der Plakate Gefühle, insbesondere von Angehörigen und Freunden der Geiseln sowie den Menschen der israelisch/jüdischen Community verletzt wurden“, teilte Slowik am Abend auf X mit. „Das macht mich betroffen und ich bedauere das außerordentlich.“ Völlig unabhängig davon stehe die rechtliche Bewertung des Plakatierens noch aus.

Laut Angaben der Polizei zeigt das Video einen Einsatz vom vergangenen Donnerstag in Berlin-Friedrichshain. „Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kollegen diese von der Litfaßsäule“, schrieb die Behörde auf X. Eine Bewertung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft stehe noch aus.