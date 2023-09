Die Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Donnerstag nach Berlin-Karlshorst zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen worden. Ein Mann hat ersten Erkenntnissen zufolge seiner schwangeren Partnerin in den Babybauch getreten und ihren Bauch mit Schlägen traktiert.

Gegen 2 Uhr kamen viele Einsatzkräfte, darunter die 13. Einsatzhundertschaft und zivile Beamte an den Ort des Geschehens. Wo genau sich die Wohnung in Karlshorst befindet, wurde nicht genannt. Die schwangere Frau soll von einem Mann in ihrer Wohnung während Streitigkeiten attackiert worden sein. Dabei versetzte der Täter der Frau auch Schläge gegen das ungeborene Kind im Bauch. Während der Mann fliehen konnte, alarmierte die verletzte Frau sofort die Berliner Feuerwehr und die Polizei.

Eine Nahbereichsabsuche durch die eingesetzten Beamten blieb erfolglos. Weit über 60 Minuten wurde die Frau in der Wohnung unter anderem von einer Notarzt-Besatzung behandelt. Die Frau lehnte aber einen Transport in ein Krankenhaus gegen den Willen der Ärzte vehement ab.