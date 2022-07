In einer umständlichen Rettungsaktion hat die Berliner Polizei ein Katzenbaby in Sicherheit gebracht. Wie die Polizei in einem Facebook-Beitrag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte in ein Parkhaus in Lichtenberg gerufen, wo die verletzte Katze in einer Ecke lag.

Die Polizisten versuchten, sich der Katze vorsichtig zu nähern. Allerdings rannte das Tier daraufhin los und verschwand unter dem Polizeiauto. Zunächst kletterte sie in den Radkasten – Versuche, das Kätzchen dort herauszuholen scheiterten. Die Katze kletterte weiter in den Motorraum des Autos und versteckte sich in der Unterbodenwanne.

Schließlich rief die Polizei einen Abschleppwagen, um das Polizeiauto anzuheben und von unten an die Katze zu gelangen. Der Unterboden des Autos wurde abgenommen und die Katze konnte bei einem weiteren Fluchtversuch gefasst werden. Sie wurde in ein Tierheim gebracht.