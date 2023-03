Spendenaktion für Erdbeben-Opfer: Promis versteigern ihr Hab und Gut

Zu den Spendern gehören unter anderem Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen und Michael Michalsky. Die Auktion findet am 16. März in Berlin statt.

Berliner haben für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien eine ungewöhnliche Spendenaktion ins Leben gerufen. In einem sogenannten Popup-Kaufhaus findet am 16. März in den Räumen der Quadriga Hochschule in Mitte ein Ausverkauf von Gegenständen statt, die bekannten Persönlichkeiten gehörten. In Anlehnung an das berühmte KaDeWe im Westen Berlins tauften die Veranstalter die Aktion „KaDeHe“, was für „Kaufhaus des Helfens“ steht.

„Prominente haben sich von Persönlichem getrennt und hoffen auf echte Bieter-Wettkämpfe“, erklärt Torben Werner, der einer der Initiatoren ist. Wie der Geschäftsführer der Quadriga Hochschule zudem mitteilt, sollen sich unter anderem Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Pinar Atalay, Michi Beck, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Michael Michalsky von einigen interessanten Sachen getrennt haben, die auf der 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche angeboten werden.

Die Auktion startet um 17 Uhr und endet gegen 19 Uhr. Es gibt syrische Speisen und Getränke. Auch eine Champagner-Bar wird eingerichtet, dazu legen mehrere DJs auf.

„Alle sind willkommen“: Suche nach weiteren Sachspenden

Die Organisatoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Veranstaltung öffentlich und für alle zugänglich ist. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen. „Alle sind herzlich willkommen“, so Werner. Mittlerweile hätten über 50 Freunde und Freundinnen sowie Bekannte, Promis und Firmen unterschiedlichste Waren geliefert.

Für die Auktion werden vor allem Kleidung, Spielzeug, Möbel, Kulturgüter wie zum Beispiel Bücher, Fotografien oder Schallplatten sowie Haushaltwaren benötigt. „Wir verkaufen zwar auch Second Hand, aber die Waren sollen intakt und neuwertig sein“, erklärt Werner. Sachspenden können noch bis zum 15. März jeweils zwischen 9 Uhr und 17 Uhr am Empfang der Quadriga Hochschule, Werderscher Markt 13 in 10117 Berlin, abgegeben werden. Auch der Postweg ist möglich – bitte in diesem Fall das Paket mit dem Stichwort „KaDeHe“ versehen.

Die Erlöse aus Verkauf und Versteigerung sowie Getränken und Speisen gehen laut den Organisatoren zu 100 Prozent an Ärzte ohne Grenzen für humanitäre Projekte in der Türkei und an die Weißhelme für ihre Arbeit in Syrien.