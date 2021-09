Berlin - Die umstrittene Regelung zur Streichung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte sorgt weiter für Diskussionen. Für die meisten Nicht-Geimpften soll es bei Verdienstausfällen, die wegen einer angeordneten Quarantäne entstehen, spätestens ab dem 1. November keine Entschädigung vom Staat mehr geben. Ausgenommen hiervon sind aber Staatsdiener mit Beamtenstatus. Der Grund: Formaljuristisch handelt es sich bei der Besoldung von Beamten um eine sogenannte Alimentation, nicht um einen Verdienst.

„Wir prüfen derzeit das weitere Vorgehen“, sagte ein Sprecher des bayerischen Finanzministeriums dazu. So seien für eine „möglichst einheitliche Lösung in Deutschland“ weitere Abstimmungsgespräche mit Bund und Ländern erforderlich. Die „Anwendung der Regelung auf das Beamtenrecht“ werde derzeit beim bayerischen Finanzministerium geprüft, sagt ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk. Und aus dem Arbeitsministerium in Nordrhein-Westfalen hieß es nach Angaben des WDR, man erwarte von seinen Beamten, dass sie in Quarantäne „aus dem Homeoffice weiterarbeiten“ und dabei „ihr normales Arbeitspensum leisten“.

Eine Sprecherin des Deutschen Beamtenbunds sagte dazu, Grundlage für die Bezahlung von Beamten sei das Besoldungsgesetz im jeweiligen Bundesland oder auf Bundesebene. Eine „einfache Regelung“ wie im Bundesinfektionsschutzgesetz für Angestellte „reicht bei Beamtinnen und Beamten nicht“, heißt es beim Beamtenbund. Es seien „differenzierte gesetzliche Regelungen auf jeweils höchster legislativer Ebene“ erforderlich. Diese müssten „einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalten“.

Gesundheitsminister Holetschek: „Andere Maßstäbe im Beamtenrecht“

Einfache Verordnungen dürften hinsichtlich des „erheblichen Grundrechtseingriffs solcher Maßnahmen“ kaum grundgesetzkonform sein. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte mitgeteilt, dass im Beamtenrecht andere Maßstäbe gelten würden.

Auf der Website des Beamtenbunds heißt es dazu: „Wird eine häusliche Quarantäne wegen des Verdachts auf eine mögliche Infektion amtlich angeordnet, ohne dass eine akute Erkrankung vorliegt, müssen Beamtinnen und Beamte vom Dienst fernbleiben. In diesen Fällen werden sie unter Fortzahlung der Besoldung vom Dienst freigestellt.“ Sofern Arbeiten zuhause möglich sei und man nicht selbst erkrankt sei, könne grundsätzlich Homeoffice angeordnet werden.

Die Sonderregelung könnte vielerorts für Streit sorgen, etwa in den Schulen. Ungeimpfte Lehrer in Bayern ohne Beamtenstatus würden Stand jetzt keine finanzielle Entschädigung erhalten, wenn sie angestellt sind und in Quarantäne müssen. Ihre ungeimpften Kollegen, die verbeamtet sind hingegen schon.

Gewerkschaften sprechen von „Impfpflicht durch die Hintertür“

Die Gewerkschaften erneuerten unterdessen ihre Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung. DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es könne nicht sein, „dass die Politik die Verantwortung für den Kampf gegen die Pandemie einfach bei den Beschäftigten ablädt“. Der DGB lehne „eine Impfpflicht durch die Hintertür“ weiter ab.

Auch der Sozialverband VdK hat nach Angaben von Präsidentin Verena Bentele „riesige Bedenken“. Bentele: „Das wird jetzt auf irgendeine Weise zu einer Impfpflicht durch die Hintertür in Deutschland.“ So gebe es weiterhin etliche Menschen, die noch nicht über ein Attest bei einer chronischen Erkrankung verfügten, weil es „noch keine ausreichende Studienlage“ gebe. Bentele: „Und gerade für die Menschen, die deswegen Sorge haben, sich impfen zu lassen und kein Attest bekommen, wäre die Existenzgefährdung sehr hart.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Auslaufen der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Corona-Quarantäne erneut verteidigt. „Impfen schützt Gesundheit. Und jetzt spart es auch noch Geld. Das dürfte viele überzeugen“, sagte Spahn der Neuen Osnabrücker Zeitung. Anders als SPD-Politiker Karl Lauterbach gehe Spahn nicht davon aus, dass die Quarantäneauflagen nun vielfach gebrochen würden. Davor hatte Lauterbach gewarnt. Spahn: „Wer Quarantäneauflagen nicht befolgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und das wird kontrolliert und mit empfindlichen Strafen geahndet.“