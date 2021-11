Die Hütte ist wieder voll und wir erleben einen Booster-Boom in unserem Impfzentrum in der @MesseBerlin!Allein am Dienstag waren es mehr als 2000 Impfungen. Geimpft werden alle, deren Zweitimpfung mindestens 6 Monate her ist und auch Ungeimpfte sind bei uns weiter hochwillkommen! pic.twitter.com/1AfHCQf9ZC