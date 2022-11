„Letzte Generation“ blockiert BER-Rollfeld und Greifswalder Straße

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation sind am Donnerstag auf das Gelände des Berliner Flughafen BER eingedrungen. In einem Livestream, den die Gruppe auf Twitter teilte, ist zu erkennen, wie eine Aktivistin mit einer Zange den Maschendrahtzaun öffnet.

Die Gruppe gelangte daraufhin auf das Gelände. Ein Aktivist sagte im Livestream: „Wir sind jetzt am BER“. Die Gruppe betrat daraufhin eine Start- bzw. Landebahn und spannte ein Banner auf. „Wir müssen jetzt alle Verantwortung übernehmen und unserer Regierung sagen, wir wollen alle ein Klimaticket und die Einführung eines Tempolimits“, so einer der Aktivisten.

Während sich einige Aktivisten nach eigenen Angaben auf dem Asphalt am BER-Rollfeld festgeklebt haben, fahren andere mit Fahrrädern über den Rangierbereich und bringen so den Flugverkehr zum Erliegen. Kurz vor dem Betreten des Flughafengeländes informierten die Klima-Aktivisten nach eigener Aussage die Polizei per Notruf über ihr Vorhaben.

++ BER blockiert ++



Die Regierung muss den einfachen Menschen jetzt Teilhabe ermöglichen!



Bezahlbarer ÖPNV #FürAlle, statt Privatjet-Flüge von öffentlich finanzierten Flughäfen!



Wir brauchen jetzt das #9EuroTicket als erste Sicherheitsmaßnahme gegen den Klimakollaps! https://t.co/zS4SDbn9Ht — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 24, 2022

Greifswalder Straße gesperrt

Derzeit ist auch die Greifswalder Straße stadteinwärts in Höhe der Danziger Straße blockiert. Dies teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstagnachmittag auf Twitter mit. Wann mit einer Aufhebung der Sperrung zu rechnen ist, ist noch unklar.

#Protestaktion von Klimaschutz-Aktivisten in #PrenzlauerBerg. Die Greifswalder Straße ist aktuell stadteinwärts in Höhe Danziger Straße für den Kfz-Verkehr blockiert. #STAU — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 24, 2022

Bereits am Montag wurde der Berliner Berufsverkehr lahmgelegt. Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ protestierten an mehreren Orten, darunter auch an der Prenzlauer Allee und der A115. Sie trugen dabei gestreifte Gefängniskleidung. Damit wollten sie auf die seit Anfang November „in der JVA Stadelheim eingesperrten Menschen“ aufmerksam machen.

Am Mittwoch klebten sich Aktivisten der Gruppe zudem an einem Dirigentenpult in der Hamburger Elbphilharmonie fest. Am selben Tag wurde die Fassade des DFB-Campus in Frankfurt am Main von Aktivisten der „Letzten Generation“ mit schwarzer Farbe besprüht. Man habe sich für Schwarz entschieden, denn dies sei die Farbe des Öls, das Deutschland von „blutigen Regimen“ einkaufe.