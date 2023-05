Berlin: Klimaaktivisten blockieren Eingang zur Deutschen Bank

Mehrere Aktivisten ketteten sich nach eigenen Angaben an den Eingang der Deutschen Bank. Anlass ist die am Mittwoch stattfindende Online-Hauptversammlung.

Aktivisten der „Eltern gegen die Fossilindustrie“ haben am Mittwochvormittag den Sitz der Deutschen Bank in Berlin blockiert. Gemeinsam mit anderen Aktivisten der Klima-Bewegung ketteten sich die Aktivisten eigenen Angaben zufolge vor die Türen der Bank in der Friedrichstraße. Aktivisten von Scientist Rebellion und der Letzten Generation sind vor Ort sowie Mitglieder des Vereins Finanzwende. Das teilte die Letzte Generation am Mittwoch mit. Auch der Gründer der Suchmaschine Ecosia, Christian Krol, war bei der Aktion dabei.

Anlässlich der Online-Hauptversammlung blockierten Mitglieder von Parents 4 Future zeitgleich die Filiale „Unter den Linden“ der Deutschen Bank.

❌Jetzt oder Nie - Eltern gegen die Fossilindustrie❌



Eltern blockieren mit Bobbycars die Filiale „Unter den Linden“ der Deutschen Bank in Berlin! pic.twitter.com/ca9dkergsh — Parents4FutureBerlin #Berlin2030 klimaneutral (@p4fBerlin) May 17, 2023

Ein Sprecher von Finanzwende sagte der Berliner Zeitung vor Ort: „Die Deutsche Bank ist ganz vorne dabei beim Greenwashing. Geht der Klimaschutz den Bach runter, dann gewinnt die Deutsche Bank finanziell“. Man wolle die „Klima-Märchen der Deutschen Bank“ entlarven, so ein Mitglied von Finanzwende weiter. Es bleibe keine Zeit mehr dafür.

Polizei räumt Protestcamp in der Wuhlheide

Aktivisten von Fridays for Future (FFF) hielten ein Banner mit der Aufschrift: „Keine neuen Investitionen in fossile Energien“. Niklas Quidde von FFF forderte die Menschen dazu auf, ihr Konto bei der Deutschen Bank zu kündigen.

Derzeit läuft in einem anderen Teil Berlins eine größere Aktion von Klimaaktivisten. In der Wuhlheide begann die Polizei am Mittwoch, ein Protestcamp zu räumen. Aktivisten wurden in Durchsagen aufgefordert, das Camp zu verlassen. Dieser Bitte kamen offenbar mehr als 40 Aktivisten nach.

Am Mittwoch erschien ein Gastbeitrag der Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Tagesspiegel, in dem die 27-Jährige die Deutsche Bank scharf kritisiert. Banken würden „die Finanzierung bereitstellen, da sie bis heute auf eine Verschärfung der Klimakrise wetten“.