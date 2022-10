Berlin: Klima-Mütter kleben sich an Dinosaurier-Skelett fest

Klimaaktivistinnen haben sich am Sonntag an einem Dinosaurier-Skelett im Berliner Naturkundemuseum festgeklebt. Zur besten Besuchszeit sorgten zwei Mütter der „Letzten Generation“ im großen Ausstellungsraum für einen Zwischenfall, hieß es kurz darauf in einer Mitteilung der Organisation. Das „Opfer“ der beiden Frauen: ein 66 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett. Sicherheitsleute alarmierten die Polizei. Die Täterinnen wurden abgeführt.

Nach Angaben der „Letzten Generation“ wollten die Frauen mit der Aktion auf den Klima-Kurs der Bundesregierung aufmerksam machen, der ihrer Meinung nach das Leben aller Menschen bedroht. „So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht vom Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln“, hieß es weiter.

Caris Connell, eine der Mütter, sagte: „Ich habe Angst vor Waldbränden, Wasserknappheit, Hungersnöten und Krieg. Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie den massiven Klimaveränderungen nicht standgehalten haben. Das droht uns auch: Jeden Tag sterben 150 Arten aus. Und das ist erst der Anfang.“

Alles für den Klimaschutz: Immer wieder Angriffe auf historisches Kulturgut

Es ist nicht der erste Angriff auf wertvolle Kulturgüter: Erst am vergangenen Sonntag klebten sich zwei Klimaaktivisten im Potsdamer Museum Barberini an dem Bild „Getreideschober“ (aus dem Jahr 1890; Wert: 111 Millionen Euro) von Claude Monet fest. Zuvor hatten sie Kartoffelbrei auf das Gemälde gekippt. Da es von Glas geschützt war, wurde es nicht beschädigt. Allerdings muss nun der kostspielige historische Bilderrahmen restauriert werden.

In Den Haag wurden wenige Tage zuvor drei Klimaaktivisten nach einer gewaltsamen Attacke auf das Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ (1665-1667) von Johannes Vermeer im Kunstmuseum Maruitshuis festgenommen. Am Samstag klebten sich Klimaschützer in München in einer Autoausstellung an einem Luxuswagen fest.