Letzte Generation blockiert Berliner Verkehr: Polizei löst alle Aktionen auf

Nachdem die Klimaaktivisten der Letzten Generation am Freitagmorgen die Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße blockiert haben, konnten alle Straßenblockaden aufgelöst werden. Wie die Polizei der Berliner Zeitung mitteilte, konnte die letzte Blockade im Bereich Prenzlauer Allee/Ostseestraße, die gleichzeitig eine Kundgebung war, gegen 11.05 Uhr aufgelöst werden. Der Straßenverkehr laufe nun wie gewohnt.

Kurz nach 9 Uhr begannen 27 Mitglieder der Letzten Generation mehrere Fahrbahnen an der Kreuzung der Prenzlauer Allee zu blockieren, wie die Polizei der Berliner Zeitung auf Anfrage mitteilte. Elf Personen sollen sich auf den Fahrbahnen festgeklebt haben. Die Polizei konnte ein weiteres Festkleben 19 Mal verhindern. Insgesamt seien etwa 130 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Wie die Klimaschutzgruppe am Freitag bestätigte, war der Verkehr auf der B109 und B96a zum Erliegen gekommen. Unterstützt wurde die Letzte Generation den Angaben zufolge am Freitag von einer Gruppe von Wissenschaftlern von Scientist Rebellion. Kurzfristig sei der Polizei zufolge im Bereich Prenzlauer Allee/Ostseestraße eine Demonstration unter dem Motto „Ende der fossilen Energie“ mit zehn Teilnehmenden angemeldet worden.

Berlin: Blockaden der Letzten Generation sollen weitergehen

Die Letzte Generation kündigte unter anderem auf X bereits weitere Störungen in der Hauptstadt an. „Ab nächster Woche werden wir mit Unterstützer:innen aus ganz Deutschland in Berlin zusammenkommen und die Wende weg von fossil hin zu gerecht mit den Mitteln des zivilen Widerstandes, einleiten“, teilte Silvia Klesz, Sprecherin der Letzten Generation, mit. „Am Samstag, 28.10.2023 werden wir zudem Unterstützung von Extinction Rebellion aus den Niederlanden bei unserer Besetzung der Straße des 17. Junis erhalten.“

Nächste Woche werden wir mit Unterstützer:innen aus ganz Deutschland zusammenkommen und die Wende weg von fossil hin zu gerecht, einleiten.



❤️‍🔥 Sei' auch du dabei und komm' mit uns auf die Straße!

👉 28.10. - 12 Uhr - Straße des 17.Juni pic.twitter.com/405kpjzN5s — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 20, 2023

Die Gruppe Extinction Rebellion Niederlande unterbricht einer Erklärung zufolge derzeit die Autobahnbesetzungen. Hintergrund ist, dass sich die niederländische Regierung zurzeit mit den Forderungen der Gruppe nach einem Aus für fossile Subventionen beschäftigt.