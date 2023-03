Berlin: Klimaaktivisten legen Verkehr am Ernst-Reuter-Platz lahm

Ein Demonstrant hat sich in Berlin auf dem Asphalt festgeklebt. Auch am Freitag blockierten Klimakleber wieder den Berliner Verkehr.

Paul Zinken/dpa

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben im Feierabendverkehr einen großen Kreisverkehr in Berlin blockiert. Mehrere Menschen klebten sich dabei auf die Fahrbahn und hielten den Verkehr am Ernst-Reuter-Platz sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts auf, wie ein dpa-Reporter am Freitag vor Ort beobachtete. Ein Lastwagen fuhr sich in einer Wiese fest, als er an der Blockade vorbeifahren wollte.

Die Polizei teilte zunächst nur mit, dass sich seit etwa 16 Uhr zehn Menschen auf der Fahrbahn befänden und den Verkehr aufhielten. Die Aktivisten selbst teilten mit, dass sie den Kreisverkehr von mehreren Zufahrten betreten und Banner ausgerollt hätten.

Klimaprotest: Aktivisten blockieren den Urlaubsverkehr

„Selbst nach den eindeutigen Warnungen des Weltklimarates vergangener Woche halten sowohl die Berliner Regierung als auch die Bundesregierung konsequent weiter Kurs auf den Klimakollaps“, hieß es in der Mitteilung.

Am Freitag begannen in fast allen Bundesländern die Osterferien, entsprechend wurde für den Nachmittag mit viel Urlaubsverkehr gerechnet. Die B2, die über den Ernst-Reuter-Platz führt, ist im Westen Berlins eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zur Autobahn 100 beziehungsweise zur Autobahn 115 Richtung Süden.