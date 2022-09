Die Klimaschutzinitiative Extinction Rebellion hat am Sonnabend die Protestaktion „Herbstrebellion“ gestartet. Die Aktivisten, die am Tag zuvor im Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof ein Protestcamp aufgebaut hatten, wollen an mehreren Orten in Berlins Innenstadt mit „störenden Straßenfesten“ den Verkehr behindern.

Seit dem frühen Sonnabendnachmittag blockieren sie eine Kreuzung am Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung. Kurz darauf postete Extinction Rebellion Fotos von der Sitzblockade auf Twitter. Der nicht angemeldete Protest soll der Auftakt für die bis 20. September angekündigten Aktionstage sein, hieß es.

.#Herbstrebellion: @ExtinctionR_DE blockiert die Kreuzung am Schlesischen Tor in Berlin und verwandelt eine hässliche, laute und stinkende Kreuzung in ein buntes Straßenfest!✊🌈



Auf gehts, schließt euch an.#Rebellion #ZivilerUngehorsam #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/GlW10zFeVl — Tino Pfaff ☮️ (@TinoPfaff) September 17, 2022

Einige Aktivisten hatten sich unter den Bahngleisen des U-Bahnhofs auf die Straße gesetzt. Einige andere stellten ein Fahrzeugwrack auf die Kreuzung, auf dem der Slogan „Straßen den Menschen“ geschrieben steht. Eine Rednerin tönte mit einem Mikrofon Forderungen vom Dach des Transporters. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich mehr als 200 Personen an der Aktion, laut Extinction Rebellion waren es sogar 350.

Die Polizei forderte die Demonstranten auf, die Fahrbahnen frei zu machen. „Wir haben ihnen einen alternativen Versammlungsort angeboten, damit der Verkehr hier nicht beeinträchtigt wird“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Da die Störer das Angebot nicht annehmen wollten, wird die Kreuzung von Einsatzkräften geräumt. Erste Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits weggetragen. Einige von ihnen hatten sich laut Polizei an der Fahrbahn festgeklebt. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung ermittelt.

Demo in Berlin: Extinction Rebellion färbt die Spree grün

Bereits am Donnerstag hatte die Bewegung neue Blockaden und Störaktionen im Berliner Regierungsviertel angekündigt. Damit solle gegen die sich anbahnende Gaskrise rebelliert und für einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien demonstriert werden, erklärten die Klimaschützer.

Vor einer Woche hatte Extinction Rebellion grüne Farbe in die Spree im Regierungsviertel geschüttet – als Symbol für die Auswirkungen der Klimakatastrophe auf der ganzen Welt.

Auch die Gruppe Letzte Generation hat für den Herbst weitere Blockadeaktionen angekündigt. Die Gruppe war nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin vor einem Jahr entstanden und blockierte immer wieder Autobahnausfahrten und andere Verkehrswege in vielen Städten. Zuletzt klebten sich Demonstranten an Kunstwerke in Museen und störten Bundesliga-Fußballspiele.