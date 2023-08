Unfallrisiko Schulweg: In Berlin verunglücken zehn Kinder pro Tag

Die Zahl der Unfälle während des Schulwegs in Berlin ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas angestiegen: Im vergangenen Jahr verunglückten 1890 Kinder auf dem Weg zur Schule, wie die Unfallkasse Berlin am Donnerstag mitteilte. Sie beruft sich dabei auf ihre Statistik. Jedoch liegt die Zahl weiter unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Ausgehend von 195 Schultagen im Jahr verunglücken damit im Schnitt rund 10 Kinder pro Tag.

Im Jahr 2019 wurden der Unfallkasse rund 2270 Schulwegunfälle gemeldet. Zu erklären sei die Differenz auch mit den Corona-Regelungen, die teilweise im vergangenen Jahr noch gegolten und es Schülern ermöglicht hätten, nicht am Unterricht in der Schule teilzunehmen. In Berlin beginnt am kommenden Montag für 37.470 Erstklässlerinnen und Erstklässler die Schule.

Unfall auf dem Schulweg: Unfallversicherung übernimmt Kosten

Verunglückt eine Schülerin oder ein Schüler, übernimmt die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung die Kosten für die stationäre Behandlung, notwendige Rehabilitationsmaßnahmen sowie die Pflege. Der Versicherungsschutz besteht den Angaben zufolge im Unterricht und in den Pausen, auf Klassenfahrten und bei Schulfeiern.