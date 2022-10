Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick wurde am Mittwoch ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 67 Jahre alter Autofahrer gegen 12 Uhr den Müggelheimer Damm, als kurz vor der Einmündung zur Straße am Müggelturm der 85-jährige Radfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war, nach links auf die Fahrbahn fuhr, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Durch den Zusammenstoß und den Sturz erlitt der 85-Jährige schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde am Unfallort ambulant versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.