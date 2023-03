Berlin-Köpenick: 79-Jährige von Transporter angefahren

Auf einem Kundenparkplatz in Friedrichshagen wird eine Seniorin von einem Transporter übersehen. Sie kommt verletzt in ein Krankenhaus.

Die Frau wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Die Frau wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Jens Büttner/dpa

Eine 79-Jährige ist am Donnerstagnachmittag auf einem Kundenparkplatz in Berlin-Köpenick angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei hatte der 25-Jährige Fahrer eines Transporters die Seniorin übersehen.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 15.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrichshagener Straße. Dort sei der Transporter beim rückwärtsfahren mit der Frau kollidiert, woraufhin diese zu Boden stürzte. Die 79-Jährige wurde mit einer Platzwunde am Kopf und Schmerzen im Arm in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht.