Köpenick: Zehnjähriges Kind von Auto angefahren und verletzt

Trotz durchgeführter Notbremsung wurde ein Junge am Sonntag von einem Auto erfasst. Der zehnjährige Schüler wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer ist am Sonntagnachmittag im Berliner Stadtteil Köpenick ein zehnjähriges Kind verletzt worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr gegen 17.40 Uhr ein 42-jähriger Mann die Mahlower Straße in Richtung Glienecker Straße, als plötzlich der Junge zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen sei.

Fahrer führt Notbremsung durch: Aufprall nicht mehr verhinderbar

Obwohl der Skoda-Fahrer eine Notbremsung durchführte, konnte ein Aufprall nicht mehr verhindert werden. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und am Hals. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten es in ein Krankenhaus, wo es zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.