Köpenick: Bankkunden verhindern Überfall – Räuber festgenommen

Bei einem versuchten Überfall Berlin-Köpenick ist es am Samstag mehreren Kunden einer Bank gelungen, den Tatverdächtigen selbst zu überwältigen und der Polizei auszuhändigen. Wie die Behörde am Samstag mitteilte, hatte der Mann versucht, einen 61-Jährigen auszurauben und dabei insgesamt drei Menschen verletzt.

Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall am Samstagmorgen in einer Bankfiliale in der Taut-Passage in Grünau. Dort besprühte der 27-jährige Tatverdächtige zunächst den 61-Jährigen mit Reizgas und versuchte, ihm Geld aus der Hand zu reißen. Bei der anschließenden Flucht griff der Verdächtige noch zwei weitere Männer an, konnte aber schließlich überwältigt und am Boden festgehalten werden.

Dank des Einsatzes der beiden Bankkunden – ein 40-Jähriger und ein 48-Jähriger – konnte der mutmaßliche Räuber von der zuvor alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen werden. Dabei beschlagnahmten die Ermittler ein Messer sowie das zuvor verwendete Reizgas. Der Überfallene und der 40-Jährige kamen mit Atemnot und Augenreizungen in ein Krankenhaus, der 48-Jährige lehnte dies ab. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang laufen.