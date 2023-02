Köpenick: Diebe lassen Komplizen zurück – Festnahme

Ein Anwohner beobachtete, wie sich drei Männer an einem Auto zu schaffen machten. Er konnte einen von ihnen mit einer List aufhalten.

Ein Mann trägt Handschellen. Ein mutmaßlicher Dieb wurde in der Nacht zu Donnerstag in Köpenick festgenommen. Stefan Sauer/dpa

In Köpenick ist in der Nacht zu Donnerstag ein mutmaßlicher Dieb von der Polizei festgenommen worden, als er von seinen Komplizen zurückgelassen wurde. Wie die Berliner Polizei berichtete, wurde ein Anwohner des Güldenauer Wegs auf drei Männer aufmerksam, die am Auto eines Nachbarn hantierten.

Als der Anwohner sich ihnen näherte, ergriffen sie die Flucht – offenbar beladen mit Diebesgut. Der Anwohner folgte den Männern zu einem Auto und öffnete die Hecklappe des Fluchtwagens, um die Männer am Wegfahren zu hindern. Daraufhin stieg einer der Insassen aus, während der Fahrer losfuhr und einen mutmaßlichen Komplizen so zurückließ. Der Anwohner konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Weil er im Rahmen der dann folgenden polizeilichen Maßnahmen über Unwohlsein klagte, wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht, von dem aus er anschließend in einen Polizeigewahrsam kam. Diesen konnte er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere auch die Fahndung nach den zwei weiteren mutmaßlichen Dieben – dauern an.