Köpenick: Frau tot in Wohnung entdeckt – Mordkommission ermittelt

In einem Wohnhaus in Berlin-Köpenick haben Nachbarn die Leiche einer85-jährigen Frau gefunden. Sie alarmierten die Polizei gegen 20.40 Uhr zu dem Einfamilienhaus in der Straße am Walde. Wie die Berliner Polizei auf Anfrage bestätigte, gibt es offenbar Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Die Mordkommission ermittelt, auch die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

Die Kriminaltechniker des LKA Berlin sicherten bis zum Donnerstagmorgen Spuren, DNA und Fingerabdrücke in dem Einfamilienhaus nahe einem örtlichen Wald. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird am Mittwoch die Obduktion durchgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere am Tatort und in der Umgebung, dauern an.