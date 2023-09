Berlin-Köpenick: Mann fällt nach Feier neun Meter in die Tiefe

Ein Mann ist in Berlin-Köpenick in der Nacht auf Donnerstag aus dem dritten Stock gefallen und musste daraufhin von einem Notarzt versorgt werden. Informationen von vor Ort zufolge ist er gegen 1.30 Uhr nach Feierlichkeiten aus einem viergeschossigen Hotel in der Straße „Alter Markt“ ungewollt aus dem geöffneten Fenster gefallen. Der Mann blieb auf dem Kopfsteinpflaster regungslos liegen.

Er sei nach dem rund neun Meter tiefen Sturz lebensgefährlich verletzt, hieß es weiter. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt begannen mit lebensrettenden Maßnahmen. Der Mann wurde stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht.