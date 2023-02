Berlin-Köpenick: Mensch stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus In der Straße Zum Langen See in Berlin-Köpenick steht ein gesamtes Haus in Flammen. Die Feuerwehr kann eine Person nur noch leblos bergen. Christian Gehrke , pud

In der Straße Zum Langen See in Berlin-Köpenick stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Morris Pudwell