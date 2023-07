Eine Radfahrerin ist am Montagvormittag in Berlin-Köpenick von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 74 Jahre alte Frau mit ihrem Rad auf dem Radweg der Salvador-Allende-Straße geradeaus in Richtung des Müggelheimer Damms unterwegs. Ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer bog an der Kreuzung zur Pablo-Neruda-Straße rechts ab und übersah dabei offenbar die Radfahrerin.

Der Lkw erfasste die Radfahrerin seitlich, wodurch sie unter das Fahrzeug geriet und überrollt wurde. Aufgrund der erlittenen Verletzungen verstarb die Radfahrerin noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.