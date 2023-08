Köpenick: Feuerwehr sucht nach vermisstem Kajak-Fahrer in der Dahme

Die Berliner Feuerwehr hat am Dienstagabend nach einem vermissten Kajakfahrer in Köpenick gesucht. Ein Mann soll gegen 18.30 Uhr zuletzt gesehen worden sein, als er von einem Wassersportverein in der Wendenschloßstraße mit seinem Kajak zu Wasser ging.

Zeugen alarmierten gegen 20.50 Uhr die Feuerwehr, weil sie das leere Kajak beobachteten, das auf der Dahme trieb. Daraufhin wurde eine großangelegte Suche gestartet. Angehörige des Mannes trafen später am Abend ein und identifizierten das Kajak eindeutig als das des Mannes.

Auch der Polizeihubschrauber „Pirol Berlin“ war bei der Suche ersten Angaben zufolge im Einsatz sowie eine Drohne, ein Mehrzweckboot und mehrere Taucher der Berliner Feuerwehr. Die Suche musste um 22.45 Uhr abgebrochen werden. Der Mann bleibt weiterhin verschwunden.