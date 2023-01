Berlin könnte Großteil des Gemüsebedarfs selbst anbauen Auf ungenutzten Flächen wie Flachdächern und Kleingärten könnte in Berlin Gemüse angebaut werden - und damit einer Studie zufolge ein Großteil des Bedarfs ge... dpa

ARCHIV - Frisches Gemüse liegt an einem Verkaufsstand in einer Markthalle. Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Potsdam -In Berlin könnte Forschern zufolge ein Großteil des Gemüsebedarfs der Stadt auf bislang ungenutzten Flächen angebaut werden. So könnten damit bis zu 80 Prozent der gesamten Nachfrage gedeckt werden, wie es in einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachblatt „Sustainable Cities and Society“ heißt. Potenziell stünden laut einer Mitteilung des Instituts berlinweit bis zu 4000 Hektar für den lokalen Gemüseanbau zur Verfügung - das sind fast 5 Prozent der Gesamtfläche der Stadt.