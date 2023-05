Kreuzberg: Betrunkener sticht mit kaputter Glasflasche auf Menschen ein

Ein offenbar schwer betrunkener Mann hat am Sonntagnachmittag in Berlin-Kreuzberg mehrere Menschen mit einem abgebrochenen Flaschenhals verletzt. Laut Informationen der Berliner Polizei war der 23-Jährige zuvor mit einem anderen – ebenfalls stark alkoholisierten – Mann in einen Streit geraten. Im Zuge des darauffolgenden Polizeieinsatzes verletzte sich der mutmaßliche Täter auch mehrfach selbst.

Den Angaben nach kam es gegen 16.40 Uhr in der Wrangelstraße zum Streit zwischen den beiden Männern, wobei der 23-Jährige seinen Kontrahenten mit der Tatwaffe an der Hand verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Versuch, den Streit zu schlichten, wurde auch ein 24-jähriger Passant, ebenfalls an der Hand, verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann ab.

Als Einsatzkräfte der Polizei sich schließlich anstellten, den Tatverdächtigen festzunehmen, soll dieser mehrfach versucht haben, seinen Kopf erst auf die Straße und später gegen eine Hauswand zu schlagen. Auch er wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und dort in der psychiatrischen Abteilung aufgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.