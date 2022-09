Im Zusammenhang mit einer fahrlässigen Körperverletzung in Kreuzberg am Donnerstag, den 8. September 2022, sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen. Bei dem Vorfall wurde eine 79-jährige Frau verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Sprecherin sagt, dass die Frau nach bisherigem Kenntnisstand „gegen 21 Uhr an der Haltestelle Gneisenaustraße aus dem Bus der Linie 140 in Richtung Tempelhof“ aussteigen wollte. Die Türen öffneten sich, die Frau wollte aus dem Fahrzeug ins Freie treten. Die Polizeisprecherin weiter: „Während sie den Bus verließ, schlossen sich die Fahrzeugtüren, wodurch sie auf den Gehweg stürzte.“ Dabei erlitt sie einen Oberschenkelhalsbruch und diverse Hämatome.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt laut Polizei fort, „ohne sich um die Gestürzte zu kümmern“. Ein bislang unbekanntes Paar soll versucht haben, der Frau zu helfen. Zufällig in der Nähe stehende Rettungssanitäter transportierten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat der Frau nach dem Sturz geholfen? Wer saß im Bus und kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise richten Sie bitte an das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 52 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg, das Sie unter der Berliner Telefonnummer 4664 552 600 innerhalb der Bürozeiten oder unter 4664 552 700 außerhalb der Bürozeiten oder via E-Mail an dir5a52ak@polizei.berlin.de erreichen. Ebenso können Sie Ihre Informationen über die Internetwache oder jeder anderen Polizeidienststelle zur Verfügung stellen.