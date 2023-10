Bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Kreuzberg ist es am Samstagmorgen zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Nach Informationen der Berliner Zeitung kamen Polizisten gegen 8.25 Uhr zu der gerichtlich angeordneten Zwangsräumung in der Manteuffelstraße dazu.

Dort hatten sich bis zu zehn Personen vor den Eingang des Wohnung gestellt. Die Polizei soll sie dann unter Anwendung körperlicher Gewalt zur Seite gedrängt haben. Vor dem Haus begleiteten etwa 100 Demonstranten die weitere Räumung mit Sprechchören, viele hatten Transparente dabei. Die Polizei nahm den Angaben nach 14 Demonstranten fest.