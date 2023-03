Kreuzberg: Drogendealer flieht vor Auto-Kontrolle, schleift Polizisten mit

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bei einem Polizeieinsatz am Dienstagmittag in Kreuzberg hat ein mutmaßlicher Drogenhändler einen Polizisten verletzt. Wie die Berliner Polizei berichtete, stoppten Polizisten in Zivil gegen 14 Uhr ein Auto, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Fahrer einem anderen Mann Drogen verkaufte.

Eine anschließende Überprüfung des Mannes bestätigte den Verdacht. Nachdem die Beamten das Auto gestoppt und sich deutlich als Polizei zu erkennen gegeben hatten, forderten sie den Fahrer aus, auszusteigen. Dieser weigerte sich jedoch. Ein Polizeibeamter versuchte daraufhin, die Fahrertür zu öffnen. In diesem Moment gab der Fahrer Gas, umfuhr das vor ihm stehende Polizeifahrzeug und bog in die Körtestraße ab. Hierbei schleifte er den Polizisten mit, bevor der Türgriff abbrach und der Beamte zu Fall kam. Der Polizist wurde leicht an der Hand verletzt

Polizei findet Drogen und Pfefferspray im Auto

Das Auto fuhr weiter, musste jedoch bald aufgrund von Betonpollern, die im Weg standen, anhalten. Zwar versuchte der Fahrer noch rückwärts zu fahren und so zu flüchten, dabei stieß er jedoch gegen das Polizeiauto, das ihm gefolgt war. Eine Flucht zu Fuß verhinderten die Beamten, indem sie sich vor die Tür des Wagens stellten. Der 36-Jährige wurde schließlich aus dem Fahrzeug gezogen und zu Boden gebracht, obwohl er sich heftig dagegen wehrte.

In dem Fahrzeug und in der Kleidung des 36-Jährigen fanden die Polizeikräfte diverse Betäubungsmittel, darunter mutmaßliches Marihuana, Haschisch, Ketamin, Kokain, Ecstasy und LSD sowie Bargeld, drei Smartphones und ein Pfefferspray.

Die gefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in einen Polizeigewahrsam, den er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen konnte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels mit Waffen, Widerstands und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sein Auto wurde sichergestellt.