Berlin - In einer Wohnung in der Liegnitzer Straße in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei am Montag einen toten Mann gefunden. Die Gerichtsmedizin sei mit dem Transport der Leiche überfordert gewesen. Der Körper habe laut Zeugenaussagen mehr als 160 Kilogramm gewogen. Höhenretter der Feuerwehr mussten bei der Bergung aus dem Wohnhaus helfen. Der Einsatz dauerte demnach mehrere Stunden.

Nachbarn beschrieben den Toten als nett und freundlich. Der Hausverwaltung war der überquellende Briefkasten aufgefallen, heißt es. Wie lange die Leiche bereits in der Wohnung lag, ist unklar. Die frische Farbe im Treppenhaus habe den Geruch überdeckt.

Der Tote wurde mittels Schwerlastrettungswagen ins Leichenschauhaus nach Moabit transportiert. Wie bei Todesfällen in der eigenen Wohnung üblich, hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.