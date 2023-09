Am Freitagmorgen ist in Berlin-Kreuzberg eine 31-Jährige festgenommen worden, nachdem sie einen Mann homophob beleidigt und geschlagen haben soll. Nach Angaben der Polizei am Freitag beschimpfte die offenbar alkoholisierte Frau einen 27-Jährigen gegen 6.20 Uhr lautstark in der U8 und am U-Bahnhof Kottbusser Tor. Außerdem schlug sie mit ihrem Handy auf seinen Kopf ein und verletzte ihn dabei.

Sicherheitsmitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden Zeugen der Tat und riefen die Polizei. Die Frau pöbelte auch in Anwesenheit der Polizei weiter und bespuckte den Mann. Als die Polizisten sie festnehmen wollten, leistete sie Widerstand und versuchte erfolglos, die Polizisten anzugreifen. Die Frau wurde festgenommen. Der 27-Jährige kam mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus.