Kreuzberg: Fußgänger brechen in Loch in Gehweg am Mehringdamm ein

In der Nacht zu Samstag war die Feuerwehr am Mehringdamm im Einsatz. Grund: eine geplatzte Leitung, die unter anderen Curry 36 vom Strom abschnitt.

Zwei Fußgänger sind am späten Samstagabend in einen Gehweg am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg eingebrochen. Grund dafür war eine gebrochene Frischwasserleitung, die den Fußweg komplett unterspülte. Im nahe gelegenen Hostel wurden die Heizungsräume überflutet, auch Lagerräume mehrerer gastronomischer Betriebe waren betroffen.

Die Feuerwehr wurde gegen 22.50 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert, fanden jedoch lediglich am Mehringdamm 32 ein Loch voller Wasser vor. Die Einsatzkräfte pumpten bis weit nach Mitternacht Wasser aus den Kellern.

Der Mehringdamm musste ab der Yorckstraße stromlos geschaltet werden, wovon auch die bekannten Betriebe „Curry 36“, „Mustafas Gemüse Kebap“ und mindestens zwei weitere Gastronomiebetriebe betroffen waren. Ein von den Wasserbetrieben beauftragtes Unternehmen arbeitete am Samstagmorgen auf Hochtouren an der Havariestelle.