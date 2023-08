Kreuzberg: Hund bei Streit in Grünanlage erschossen

In einer Grünanlage am Erkelenzdamm in Berlin-Kreuzberg ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung mit Schüssen gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde dabei mehrere Personen verletzt, eine davon schwer. Zudem wurde offenbar ein Hund erschossen.

Die Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Ein Tatverdächtiger soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen noch am Tatort aufgenommen und bis zum frühen Morgen Spuren der Tat gesichert.