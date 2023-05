Kreuzberg: Jugendliche beleidigen Paar homophob und schießen mit Luftdruckwaffe

Der Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg.

Der Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg. Joko/imago

In Berlin-Kreuzberg sind am Dienstagabend zwei Männer verletzt und homophob beleidigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Männer im Alter von 30 und 34 Jahren auf dem Mehringplatz vor dem Eingang des U-Bahnhofs Hallesches Tor von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher beleidigt und mit einer Luftdruckwaffe beschossen.

Als das Paar die Gruppenmitglieder aufforderte, aufzuhören, eskalierte die Situation zu einem Handgemenge. Im weiteren Verlauf wurden die Männer umgestoßen und auf dem Boden liegend mit Fäusten geschlagen. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Franz-Klühs-Straße.

Die Angegriffenen erlitten Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Der 30-Jährige konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine Suche in der Umgebung nach der tatverdächtigen Gruppe blieb ohne Erfolg. Der Staatsschutz ermittelt.