Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht auf Freitag wegen eines in Flammen stehenden Kleidercontainers nach Berlin-Kreuzberg alarmiert worden. Nach Angaben von vor Ort stand der Container gegen 1.45 Uhr in der Urbanstraße in Flammen.

Bei der Ankunft der Rettungskräfte zog sich bereits eine schwarze Rauchwolke die Fassade hoch und gefährdete die Anwohner. Die rund 18 Einsatzkräfte löschten den brennenden Kleidercontainer und kontrollierten mehrere Wohnungen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, derzeit werde von einer schweren Brandstiftung ausgegangen.