Berlin-Kreuzberg: Mann homophob beleidigt und gefährlich verletzt

Der 31-Jährige lief in der Nacht zu Montag den Kottbusser Damm entlang, als er von zwei Unbekannten beleidigt wurde. Sie schlugen und traten auf ihn ein.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa

Ein 31-jähriger Mann ist in der Nacht zu Montag in Berlin-Kreuzberg homophob beleidigt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand er sich gegen 2.30 Uhr auf dem Gehweg des Kottbusser Damms, als zwei Unbekannte ihn beleidigten.

Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer mit Fäusten mehrfach gegen den Kopf des 31-Jährigen. Die Angreifer traten ihn zusätzlich, als er zu Boden ging. Der Angegriffene konnte sich aus der Situation befreien und rannte weg. Er erlitt Verletzungen am Kopf, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Staatsschutz.

Der Angriff auf den 31-Jährigen war nicht die einzige homophobe Attacke an diesem Tag. Am Sonntagabend wurde zudem ein schwules Paar in Neukölln von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt und bedroht.