Kreuzberg: Mann an U-Bahnhof durch Messer verletzt

Ein Mann geriet in der Nacht zu Montag mit einem Unbekannten in einen Streit. Dabei wurde er durch einen Messerstich verletzt.

Ein Mann ist in der Nacht zu Montag nach Streitigkeiten am U-Bahnhof Südstern von einer anderen Personen durch einen Messerstich unter die Achsel verletzt worden. Laut einem Bericht von vor Ort berichteten Zeugen der Polizei, dass der oder die mutmaßlichen Täter wohl zum umliegenden U-Bahnhof flüchteten und vermutlich in Richtung Hermannplatz fuhren.

Die Polizei suchte den Hermannplatz ab, konnte jedoch niemanden finden. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.