Kreuzberg: Mann bei Streit in die Hand geschossen

Ein Mann gerät mit drei Personen in einen Streit – einer aus dem Trio zieht eine Waffe. Bei der Rangelei darum löst sich ein Schuss.

Die Gitschiner Straße in Berlin-Kreuzberg. Dirk Sattler/Imago

Bei einem Streit in Berlin-Kreuzberg ist am Freitagabend ein Mann angeschossen worden. Wie die Polizei berichtete, war der 32-Jährige offenbar gegen 22.30 Uhr in der Gitschiner Straße mit drei Personen aneinandergeraten.

Einer des Trios soll eine Schusswaffe hervorgeholt und auf den 32-Jährigen gerichtet haben. Der Bedrohte sagte aus, er habe nach der Schusswaffe gegriffen, woraufhin ein Schuss fiel. Das Trio flüchtete. Der 32-Jährige erlitt einen Durchschuss an der Hand und begab sich selbst in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.