In Kreuzberg brannten Kinderwagen und Unrat in einem Hausflur. Eine Einsatzhundertschaft löschte das Feuer.

Berlin-Kreuzberg: Mehrere Kinderwagen in Flammen

Der ausgebrannte Kinderwagen in Berlin-Kreuzberg.

Der ausgebrannte Kinderwagen in Berlin-Kreuzberg. Morris Pudwell

In der Nacht zu Samstag brannten in einem Hausflur in der Wiener Straße, unmittelbar gegenüber einer Feuerwache, Unrat und mehrere Kinderwagen.

Ersteintreffende Beamte einer Einsatzhundertschaft löschten das Feuer, wie der Reporter Morris Pudwell am Samstag berichtete.

Die Feuerwehr nutzte für die Nachlöscharbeiten eine Kübelspritze. Der Hausflur war stark verraucht und wurde anschließend mit einem Druckbelüfter entraucht. Anschließend kontrollierten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Hausflur sowie die Wohnungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Die Feuerwehr kontrolliert den Hausflur. Morris Pudwell