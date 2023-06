Berlin: Messerattacke am Kottbusser Tor – Mann schwer verletzt

Am Dienstagabend kam es zu einem Vorfall in Kreuzberg, bei dem ein Mann leicht und ein weiterer schwer verletzt wurde.

Ein Mann ist am Dienstagabend bei einer Messerattacke am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten am Dienstagabend zunächst ein 31-Jähriger und der unbekannte Täter in der Reichenberger Straße nahe Kottbusser Tor verbal aneinander.

Im Zuge des Streits soll der Mann ein Messer gezogen und den 31-Jährigen attackiert haben. Ein 50-jähriger Mann versuchte, dem Verletzten zu helfen. Daraufhin attackierte der unbekannte Täter den Angaben nach auch ihn und flüchtete kurz darauf in Richtung U-Bahnhof. Der 31-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und wurde vor Ort behandelt.

Der Schwerverletzte wurde ebenfalls im Gesicht und am Oberschenkel verletzt. Er wurde vor Ort erstversorgt und kam dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Identität des Täters dauern an.