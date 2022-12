Berlin-Kreuzberg: Myfest 2023 fällt wohl aus

Das seit 2003 jährlich ausgerichtete Berliner Myfest wird im kommenden Jahr wohl nicht stattfinden. Dies gehe aus der Antwort auf eine spontanen Anfrage in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg hervorgegangen, teilte die Linksfraktion am Freitag mit. Der Trägerverein, der das Straßenfest zum Tag der Arbeit am 1. Mai stets mit organisiert hatte, habe die Zusammenarbeit gekündigt.

Auch einen Ersatz soll es zumindest 2023 noch nicht geben, wie aus der Antwort von Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) hervorging. Das Bezirksamt sei nicht dafür zuständig, sich um eine Nachfolgenutzung zu bemühen, habe Herrmann deutlich gemacht. Die Genehmigung einer alternativen Großveranstaltung zum 1. Mai 2023 sei ohnehin nicht geplant gewesen.

„Das Myfest so per Handstreich zu beerdigen, ist ein Skandal“, erklärte Linken-Politiker Janis Ehling. Das international bekannte Fest zählt zu den größten jährlichen Veranstaltungen in Berlin und gilt auch als Grund, warum die Ausschreitungen zum 1. Mai in den vergangenen Jahren zurückgegangen waren. Schon seit 2020 hatten die Feierlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen.