Berlin: Obdachloser Mann verbrannt – Polizei sucht nach Zeugen

Der 48-Jährige verbrannte am dritten Januar in Kreuzberg. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

In Berlin-Kreuzberg ist am Montag, den dritten Januar ein obdachloser Mensch verbrannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zum Brand kam es zwischen 1.05 und 1.15 Uhr in Kreuzberg auf dem Uferstreifen des Tempelhofer Ufers in Höhe der Hausnummer 6a.

Der 48-Jährige ohne festen Wohnsitz soll sich bereits länger dort aufgehalten haben. Nach der Löschung des Brandes wurde sein Leichnam direkt neben der Schlafstätte gefunden.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Dienstag, den 3. Januar 2023, die Entstehung bzw. den Verlauf des Brandes beobachtet?

Wer hat an diesem Tag zwischen 1 und 1.15 Uhr im Bereich des Tempelhofer Ufers Personen wahrgenommen, die sich an der Brandstelle oder in der Nähe aufgehalten haben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben und hatte noch keinen Kontakt zur 8. Mordkommission?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 – 911888 oder per E-Mail an LKA118@polizei.berlin.de , aber auch jede andere Polizeidienststelle, entgegen. (pb)