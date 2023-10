Kreuzberg: Polizei erwischt mutmaßlichen Räuber in flagranti

In Berlin-Kreuzberg haben Polizisten in den frühen Morgenstunden einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 34-Jähriger gegen 4 Uhr am Moritzplatz Höhe Oranienstraße einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und auch die Herausgabe von Geld gefordert haben.



Als der 26-Jährige gerade der Forderung nachkommen wollte, wurden Polizisten auf die Situation aufmerksam. Sie konnten den Verdächtigen sogleich festnehmen und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Dort überstellten sie den 34-Jährigen einem Fachkommissariat. Er muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung mit einem Messer verantworten. Der 26-Jährige wurde nicht verletzt.