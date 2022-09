In der Nacht zu Montag kam es in der Reichenberger Straße in Kreuzberg zu einem kuriosen Polizeieinsatz. Gegen 22 Uhr soll ein Mann vor einem Lokal zunächst mit Metallstühlen auf Gäste eingeschlagen haben. Ob dabei Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Zeugen alarmierten die Polizei, wenig später rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot an.

Die Ermittler konnten den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts ergreifen. Der Mann stellte sich Angaben eines Augenzeugen als „King of Israel“ vor. Zudem trug er eine Art Rüstung: Er hatte sich einen Backofenrost vor die Brust geschnallt. Während der polizeilichen Maßnahmen versammelten sich viele Anwohner vor Ort und begannen, die Festnahme sowie das Verhalten des Festgenommenen zu diskutieren.

Wie der Augenzeuge weiter berichtet, hätten die meisten Menschen ein sofortiges Ablassen der Polizei von dem mutmaßlichen Täter gefordert. Einige zückten ihre Smartphones und filmten den Einsatz der Polizei. Zeugen der Tat wiederum wollten, dass der Mann zur Rechenschaft gezogen wird. Als einer Mann lautstark mitteilte, dass der Festgesetzte zuvor mit Metallstühlen auf Menschen losgegangen sei, wurde der Mann niedergebrüllt und ihm Schlechtes gewünscht.

Wütende Rufe von Balkonen

Als der Tatverdächtige Mann mit dem Grillrost sich minutenlang nicht festnehmen lassen wollte, wurden ihm schließlich mit Zwang Handschellen angelegt. Daraufhin brüllten mehrere Anwohner von verschiedenen Balkonen aus, dass der Mann freigelassen werden müsse. Er gehöre zur Nachbarschaft.

Der Mann kam in einen Rettungswagen der Berliner Feuerwehr und wurde in einem Krankenhaus einem Arzt vorgestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.