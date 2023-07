Kreuzberg: Prügelei im Prinzenbad – ein Verletzter

Im Prinzenbad in Kreuzberg kam es am Sonntag zu einer Prügelei.

Fabian Sommer/dpa

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag im Prinzenbad in Kreuzberg verletzt worden. Ein 20-Jähriger soll gegen 16.30 Uhr in Begleitung eines 18-Jährigen ein 14-jähriges Mädchen angesprochen haben. Das Mädchen soll sich durch den Mann belästigt gefühlt und lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben.

Der Bruder des Mädchens soll daraufhin gemeinsam mit mehreren unbekannten Männern zu ihr geeilt sein und auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Die Gruppe soll im weiteren Verlauf auch auf den 18-jährigen Begleiter eingeschlagen und sich dann aus dem Schwimmbad entfernt haben.

Der 18-Jährige wurde ambulant vom alarmierten Rettungsdienst behandelt. Aufgrund mehrerer Verletzungen im Gesicht kam der 20-Jährige in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen.

Ebenfalls am Sonntag musste die Polizei ins Columbiabad in Neukölln ausrücken. Wegen mehrerer Rangeleien musste das Bad gegen 17.45 Uhr geschlossen und geräumt werden.